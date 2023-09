Im vogtländischen Markneukirchen ist nach knapp zweijähriger Bauzeit am Dienstag die neue Ringerhalle feierlich eingeweiht worden. Ein Brand hatte die Trainings- und Wettkampfstätte des AV Germania, der in der 1. Bundesliga ringt, im April 2021 komplett zerstört.

Mehr als 100.000 Euro waren an Spenden für den Neubau zusammengekommen. Vom fünf Jahre alten Jungen über die Ringergemeinschaft in ganz Deutschland bis hin zu lokalen Fußballclubs hätten sich viele Menschen beteiligt, so der Vereinsvorsitzende Jens Berndt. Außerdem wurde der Neubau von der Kommune mit 350.000 Euro und dem Freistaat Sachsen mit 575.000 Euro unterstützt.