Die Gemeinde Muldenhammer hat große Pläne für die Deutsche Raumfahrtausstellung im Ortsteil Morgenröthe-Rautenkranz. Das Museum soll eine neue Halle bekommen, in der Ausstellungen, Veranstaltungen, Schulungen und die gastronomische Versorgung untergebracht werden. Auch Kino, Heimatstube, Lager, Werkstatt und Archiv sollen hier Platz finden. Aus den ursprünglich veranschlagten Kosten von 3,2 Millionen Euro für den Neubau sind inzwischen 8,7 Millionen Euro geworden. Bund und Land hatten daher ihre Beteiligung an den Kosten zugesichert. Doch Bürgermeister Jürgen Mann sieht jetzt eher eine Bruchlandung des Projektes.

"Für uns als Bauherren gibt es immer neue Hiobsbotschaften. Der Freistaat kommt seiner Verpflichtung nach. Dort ist die Summe von 4,7 Millionen im Haushalt eingestellt." Doch der Bund wisse angeblich von nichts mehr. Von den ursprünglich vor drei Jahren zugesagten 3,2 Millionen seien bereits 500.000 Euro in die Planung geflossen. "Die restlichen 2,7 Millionen Euro sind angeblich nicht mehr da. In der Summe liegt ein Defizit von rund drei Millionen Euro auf dem Tisch."

Die Planung sei bereits beauftragt, betont der Bürgermeister. "Damit könnten wir den Rohbau zügig bis zum Winter ausschreiben." Das sei nötig, um im Frühjahr 2023 mit dem Bau beginnen zu können. "Doch das ist jetzt in keiner Weise vorstellbar. Es gibt keinerlei Zuweisungen, was logisch ist, weil die Finanzierung gesamt nicht steht." Es gebe auch keinerlei Zusagen, die in einen Zuwendungsbescheid münden könnten. "Wir bringen unseren Teil so weit zu Ende, dass wir eine Ausschreibung machen könnten. Die liegt dann in der Schublade und wartet auf eine Finanzierung", sagt Mann.