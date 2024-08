Die Polizei sucht öffentlich mit der Hilfe von "Kripo live" nach Hinweisen, um zwei Brandstiftungen in Plauen aufzuklären. In beiden Fällen sind Strohballenlager angesteckt worden: das erste Mal im Ortsteil Zwoschwitz am 18. Juni und das zweite Mal im Ortsteil Kauschwitz am 26. Juni.

"Da in beiden Fällen Strohballen brannten und die Taten nur wenige Tage auseinander liegen und auch räumlich sehr eng beieinander liegen, gehen wir davon aus, dass es sich um dieselben Täter handeln könnte", erklärt Christina Friedrich, Sprecherin der Polizei Zwickau gegenüber Kripo live.

Bildrechte: MDR/Kripo live

In Zwoschwitz sind am 18. Juni nach Polizeiangaben 250 Strohballen in den Abendstunden an der Schneckengrüner Straße in Flammen aufgegangen. Kurz nach 21 Uhr wurde der Brand gemeldet. Ein Ausdehnen des Feuers auf einen angrenzenden Stall konnte verhindert werden. Bis in die Morgenstunden haben die Löscharbeiten gedauert.