Seit der Nacht zum Mittwoch wird in Plauen die 15 Jahre alte Emily-Sasha L. vermisst. Wie die Polizei mitteilte, wurde sie zuletzt gegen 3 Uhr in einer Wohnung in der Schillerstraße gesehen. Die bisherige Suche hätte keinen Erfolg gehabt. Weil sich die Jugendliche womöglich in einem psychischen Ausnahmezustand befindet, bittet dies Polizei jetzt die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche.