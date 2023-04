Nicht nur damit will Auerbach fahrradfreundlicher werden, sagt Knut Kirsten, der in der Stadt für Jugend, Soziales und Sport zuständig ist. "Wir haben in den letzten Jahren durch Fördermittel viele Radwegprojekte realisieren können." Dazu gehörten die Neubaubrücke und zwei weitere sanierte Brücken aus dem gleichen Werkstoff, die am Montag übergeben würden. Weitere fahrradfreundliche Projekte sollen in Zukunft folgen.