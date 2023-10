Eine Schulung mitten in der Natur. Am Lochstein, einem Felsen in Falkenstein, plaudern die angehenden Ranger angeregt über die geologischen Besonderheiten des Vogtlands. Einer von ihnen ist Jürgen Hadel. Er gerät regelrecht ins Schwärmen: "Wir haben so eine tolle Landschaft - diese tollen Felsen. Das noch tiefer zu lernen, um es anderen nahe zu bringen, ist eine Herausforderung, die mir unheimlich Spaß macht."