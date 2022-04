Nur eine leichte Annäherung reicht, dann wird Hans-Peter Herrmann freudig begrüßt. Und das mehrmals täglich, jedes Mal wenn der Falkner an seinen Greifvögeln vorbeikommt. So wie die Adler fühlen sich augenscheinlich alle Tiere hier verbunden mit dem Mann, der sich am Stadtrand von Plauen seinen Kindheitstraum verwirklicht hat. In täglichen Vorführungen zeigt der Falkner den Besuchern, was die Könige der Lüfte alles drauf haben.