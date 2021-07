Auf der Bundesstraße 173 im Vogtlandkreis hat ein Falschfahrer am Freitagabend einen tödlichen Unfall verursacht. Wie die Polizeidirektion Zwickau mitteilte, war der 18-jährige Autofahrer zwischen Neumark und Reichenbach entgegen der Fahrtrichtung unterwegs. Ein 44 Jahre alter Motorradfahrer habe nicht mehr ausweichen können, sodass die beiden Verkehrsteilnehmer frontal ineinander krachten. Bei dem Frontalzusammenstoß sei das Motorrad in Flammen aufgegangen. Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle. Der 18-jährige Autofahrer wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus.