Denn vieles bei der Pfannkuchen-Herstellung geschieht hier noch in Handarbeit. So wie auch bei Conni und Thomas. "Wir geben zu zweit die Rohlinge ins Fett, holen sie raus. Dann werden sie gefüllt mit Marmelade. Je nachdem, was für eine Sorte wir haben, werden sie gebuttert und gezuckert."

Gegen halb sechs wird es dann hektisch. Für die Auslieferung in die insgesamt 16 vogtländischen Filialen der Bäckerei müssen die Fahrer hunderte Kisten mit Pfannkuchen in den Transportern verstauen. Fast zeitgleich öffnet auch der Laden an der Bäckerei. Im Minutentakt gehen hier die Pfannkuchen über die Theke oder werden Vorbestellungen abgeholt. "Weil wir uns heute auf Arbeit was Gutes tun wollen", sagt eine Kundin. "Zum Faschingsdienstag gibt es Pfannkuchen in der Firma," sagt auch ein weiterer Kunde. Und eine Frau hat 170 Stück für die Grundschule am Karl-Marx-Platz bestellt. "Wir feiern heute Fasching mit den Kindern in der Schule. Für jedes Kind gibt es einen."