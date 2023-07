Eine Familie in Brunn bei Reichenbach bietet Übernachtungen auf der Alpakaweide an.

Dazu haben sie einen alten DDR-Bauwagen zu einem Tiny-Schlafwagen umgebaut.

Viele Besucher empfinden die Ruhe bei den Alpakas als Auszeit vom Alltagsstress.

Tobias Klose schließt das Tor zu einer großen Weide am Dorfrand von Brunn auf. Gemeinsam mit seiner Frau Mirjam, der Chefin des Alpaka-Hofes, geht er die wenigen Schritte zum neuen Tiny-Schlafwagen. "Also hier übernachten die dann unter den großen Bäumen", erzählt er. "Du bist voll in der Natur hier unten."

Von einem solchen Angebot hatten die Kloses lange geträumt. Seit 2015 züchtet die Familie Alpakas. Daraus entstanden dann Stück für Stück die Erlebnisangebote mit den Tieren, erklärt Mirjam Klose. "Können wir bei euch Urlaub machen, können wir bei euch wandern, wie sieht's aus mit Kindergeburtstagen? Die Ideen kamen dann nach und nach", sagt sie.

Insgesamt 25 Alpakas besitzen Tobias und Mirjam Klose auf ihrem Hof in Brunn bei Reichenbach. Bildrechte: MDR/Bernd Schädlich

Alter DDR-Bauwagen wird zu Tiny-Schlafwagen

Vor einem Jahr entdeckte Tobias Klose auf Ebay schließlich den alten DDR-Bauwagen. In mühevoller Kleinarbeit verwandelte er den verrosteten Anhänger in ein komfortables Übernachtungsquartier mit Doppelbett, Ausziehmatratze und Sitzgelegenheit. "Er ist komplett entkernt worden, neuer Fußboden drin, dann die Fenster, die Decke mit Akustikpanelen – das ist ein ganz anders Wohnambiente", erzählt er. "Die erste Nacht haben wir selber getestet, ob man gut drin schläft." Getestet wurde auch mit Kind. "Dass man auch sagen kann, wenn eine kleine Familien mal eine Erlebnisnacht haben möchte, dass da auch alle reinpassen", so Klose.

Einzigartig macht das Angebot aber vor allem der Standort direkt an der Alpakaweide. Näher lassen sich die scheuen aber zugleich neugierigen Tiere kaum erleben, sagt Mirjam Klose. "Da kann man in Ruhe die Tiere beobachten, die Vögel zwitschern hören und mit den Alpakas aufwachen und sie auch spät in der Nacht noch beobachten", sagt sie. "Die machen keinen Krach, die gucken einen niedlich an mit ihrem großen Kulleraugen."

Tobias Klose hat den DDR-Bauwagen selbst umgebaut. Gemeinsam mit seiner Frau hat er den ersten Schlaftest durchgeführt. Bildrechte: MDR/Bernd Schädlich

Alpakas als Auszeit vom Alltagsstress

Genau das fasziniert auch ein Ehepaar aus Berlin. Es macht für zwei Tage auf dem Alpakahof in Brunn Station. "Ich liebe die Tiere, ich finde die so süß", sagt sie. Toll sei auch die Ruhe und die Gelassenheit der Tiere. "Wir gucken zu und wenn es sich ergibt, wird auch gestreichelt", so das Ehepaar. "Dann ist man wieder relexad von der Hektik der Großstadt."