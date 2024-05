In Rothenkirchen im Vogtland ist eine Kindertagesstätte wegen eines Brandes evakuiert worden. In der Kita seien am Mittwoch 49 Mädchen und Jungen, fünf Erzieherinnen und zwei Auszubildende gewesen - sie konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau. Es werde geprüft, ob das Feuer möglicherweise im Zusammenhang mit Bauarbeiten an der Kita stehe.