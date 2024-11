In Neumark im Vogtland ist in der Nacht eine landwirtschaftliche Lagerhalle in Brand geraten. Anwohner waren gebeten worden, Fenster und Türen zu schließen sowie Klima- und Lüftungsanlagen abzuschalten. Wie die Polizei mitteilte, sind in der Halle Traktoren gelagert. Die Einsatzkräfte seien gegen zwei Uhr alarmiert worden. Die Löscharbeiten dauern noch an. Es bestehe der Verdacht auf Brandstiftung, so die Polizei.