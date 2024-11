In Neumark im Vogtland ist in der Nacht zum Montag eine landwirtschaftliche Lagerhalle in Brand geraten und bis zum Abend abgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, waren in der Halle Traktoren und Stroh gelagert. Die Einsatzkräfte seien gegen zwei Uhr alarmiert worden. Die Löscharbeiten der rund 90 Einsatzkräfte zogen sich bis zum Montagabend hin. Eine Brandwache bleibe weiterhin an der Ruine, hieß es.