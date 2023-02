Feuerwehr warnt Starke Rauchentwicklung durch Großbrand in Sankt Egidien

Ein Großbrand beschäftigt derzeit die Feuerwehr in Sankt Egidien im Landkreis Zwickau. Wie die Polizei MDR SACHSEN mitteilte, war der Brand am Dienstagmorgen gegen 0:30 Uhr in einem Elektrobetrieb ausgebrochen. Zur Ursache und möglichen Schäden konnte die Polizeidirektion Zwickau noch keine Auskunft geben. Neben der Feuerwehr aus St. Egidien sind auch Kameraden aus dem benachbarten Lichtenstein im Einsatz.