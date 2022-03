Feuerwehreinsätze Toter und Verletzter bei Wohnhausbränden im Vogtland

Im Vogtland hat es seit Freitagabend zwei schwere Brände gegegeben. Sowohl in Elsterberg als auch in Bad Brambach waren Feuer in Wohnhäusern ausgebrochen. Nicht alle Bewohnerinnen und Bewohner kamen mit dem Schrecken davon. Eine Person kam ums Leben, eine andere verletzt in ein Krankenhaus.