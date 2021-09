Am Montag ist im vogtländischen Eich der symbolische erste Spatenstich für ein Kompetenzzentrum für den Brand- und Katastrophenschutz (KBK) erfolgt. Die Kosten des Projektes von etwa 9,7 Millionen Euro übernimmt zu zwei Dritteln der Landkreis. Das verbleibende Drittel steuert der Freistaat Sachsen zu. Trotzdem waren Landrat Rolf Keil und Wirtschaftsminister Martin Dulig war nur per Videobotschaft zugeschaltet.

Mit dem Kompetenzzentrum für den Brand- und Katastrophenschutz sollen die Jugendarbeit, Brandschutzerziehung und Nachwuchsförderung der Feuerwehren gestärkt werden, sagt Kreisbrandmeister Gerd Pürzel. "Mit einem Altersdurchschnitt von 49,5 Jahren gehört der Vogtlandkreis zu den ältesten in Sachsen. Zudem haben wir unterschiedliche Ausbildungsstände in den kleinen und größeren Feuerwehren." Mit dem zentralen Ausbildungsort solle das Niveau der Ausbildung angeglichen werden.

Das Landratsamt teilte mit, dass der an gleicher Stelle geplante Bau eines Lagers für den Katastrophenschutz wegen "unkalkulierbarer Kostensteigerungen" auf unbestimmte Zeit zurückgestellt werden muss. Einen entsprechenden Beschluss hatte der Kreistag am 8. Juli gefasst. Thomas Schlosser vom Fachbereich Katastrophenschutz sagt, dass jedoch für schnelle Hilfe in einem Katastrophenfall dringend eine zentrale Lösung geschafferden müsse: "Gerätschaften für Evakuierungen und rund 1.000 Sandsäcke lagern wir dezentral in unterschiedlichen Lagern. Deswegen brauchen wir ein zentrales Lager." Das habe man verschoben, um das Gesamtprojekt nicht zu gefährden.