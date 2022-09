Die geplante Erweiterung der Deutschen Raumfahrtausstellung in Morgenröthe-Rautenkranz kann fortgeführt werden. Das bestätigte am Freitag der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion und Landesschatzmeister der FDP Sachsen, Torsten Herbst, MDR SACHSEN. Von den insgesamt 4,5 Millionen Euro, mit denen der Bund das Bauprojekt fördert, könnten 2,7 Millionen sofort abgerufen werden. Die restliche Summe würde nach einer Bestätigung des Haushaltsausschusses ebenfalls bereitgestellt, sagte Herbst.

Der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion und Landesschatzmeister der FDP Sachsen, Torsten Herbst, reagierte auf die Veröffentlichung verwundert. Er sagte MDR SACHSEN, dass die Gesamtsumme von 4,5 Millionen Euro, die im Bundeshaushalt verankert sind, für die Erweiterung der Deutschen Raumfahrtausstellung in Morgenröthe-Rautenkranz zur Verfügung stünden. "Darauf können sich die Bürger vor Ort verlassen." Für einen Teil der Summe benötige man noch einen technischen Vorgang des Haushaltsausschusses, um die Mittel freizugeben, was aber in den nächsten Wochen passieren werde. "2,7 Millionen können bereits jetzt ausgegeben werden. Dieses Geld steht zur Verfügung." Was der Bund beschließe, daran halte er sich auch, ergänzte Herbst.