Angesichts steigender Flüchtlingszahlen hat der Vogtlandkreis seinen Krisenstab Asyl reaktiviert. Ziel ist es, die Unterbringung der Menschen zu koordinieren. Das gestaltet sich nach Angaben von Landrat Thomas Hennig (CDU) immer schwieriger. "Wir müssen jetzt etwas machen", sagt er. "Wir werden sonst kurz- oder mittelfristig überlaufen." Erfahrungsgemäß kämen im September und Oktober immer die meisten Geflüchteten ins Land.

Er fordert in diesem Zusammenhang Grenzkontrollen in Sachsen. "Wenn ich Grenzkontrollen habe, habe ich die Möglichkeit, die abzuweisen an der Grenze", sagt Hennig. Er stehe zum europäischen Gedanken. "Aber wenn in Gesamteuropa Deutschland mit über 25 Prozent die Hauptlast trägt, dann ist die Verteilung meines Erachtens nach sehr, sehr ungerecht."

Thomas Hennig (CDU), Landrat des Vogtlandkreises, befürchtet Kapazitätsgrenzen bei der Unterbringung von Geflüchteten im Landkreis. Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk

Kapazitätsgrenze im Vogtland: Mehr als 2.000 Geflüchtete nicht möglich

Aktuell leben im Vogtlandkreis 1.650 Geflüchtete. Sie sind in 600 Wohnungen und einer Gemeinschaftsunterkunft untergebracht. "Wenn ich richtig ehrlich bin, muss ich sagen, dass es bei allem über 2.000 richtig schwierig wird", so Hennig. "Wir kommen an Kapazitätsgrenzen, an personelle Grenzen und zum anderen ist da das Finanzielle, das wir uns nicht mehr leisten können."