Schnell und unbürokratisch soll die Hilfe für die ukrainischen Kriegsflüchtlinge sein, die derzeit Tag für Tag hier ankommen. Registrierung, Wohnraum, Schulbesuch für Kinder - all das sollte möglichst schnell geklärt werden. Im Vogtland gibt es dabei offenbar einige paar Probleme. Seit Tagen steht die Arbeit des Landratsamtes in Sachen Flüchtlingskoordination in der Kritik, sowohl von der Kommunalpolitik als auch von Betroffenen.