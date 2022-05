So konnten erstmals Muschellarven auf den Kiemen von heimischen Bachforellen nachgewiesen werden. Die Larven brauchen Fische als Zwischenstation in ihrer Entwicklung. Laut Landesstiftung stehen damit die Chancen gut, dass die genetische Linie der Muscheln entlang der Weißen Elster langfristig erhalten werden kann. "Die genetische Vielfalt erhöht zusätzlich die Chancen der Flussperlmuschel, sich wieder stärker in ihrem natürlichen Lebensraum auszubreiten und auf Umweltveränderungen reagieren zu können", so die Landesstiftung.