Plauen ist als eine von sieben deutschen Kommunen als Modellstadt zur Stadtentwicklung ausgewählt worden. Dafür fließt jetzt das erste Fördergeld. Am Freitag erhielt Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) von Sachsens Regionalentwicklungsminister Thomas Schmidt (CDU) einen Fördermittelbescheid über 19,6 Millionen Euro. Weitere 25 Millionen vom Bund sollen noch folgen. Plauen selbst steuert fünf Millionen Euro bei.

Die Teilnahme an diesem Modellvorhaben ist für Plauen eine große Ehre. Erst recht, wenn man weiß, dass Plauen neben Coswig zu den kleinsten ausgewählten Städten gehört und sich im Verbund mit Hamburg, Saarbrücken, Rostock, Erfurt und Duisburg befindet.

Es gehe darum, innovative Ansätze in den Quartieren zu entwickeln und anzuwenden, erklärte Thomas Schmidt. Die Städtebauförderung müsse sich an neue Rahmenbedingungen von Leben und Arbeiten sowie Herausforderungen wie Klimawandel und Urbanisierung anpassen. "Von dem Modellvorhaben können wichtige Impulse in die gesamte Republik gehen", betonte er.