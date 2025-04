Das Thema Weltraum war total spannend. Da haben wir so eine Lampe an die Decke scheinen lassen und dann hat man die Planeten gesehen.

Wir sind ein Kindergarten, der den Wald liebt, gerne auf die Felder geht, auch mal den Kuhstall besucht. Und wir lernen schon so die Zyklen der Natur kennen, alles was mit Mathematik, Naturwissenschaft und Technik zu tun hat.

Mitte Mai will die Stiftung die "Forscher Füchse"- Gewinner bekanntgeben. Bis dahin werden sicher nicht nur im Kindergarten "Tausendfuß" in Rodersdorf fleißig die Daumen gedrückt.

Die Dr.-Hans-Riegel-Stiftung mit Sitz in Bonn will laut eigener Aussage Kinder und Jugendliche in den Bereichen Bildung, Forschung und Lehre, Bildende Kunst und Mildtätigkeit fördern. Der Gründer der Stiftung, Hans Riegel war der Sohn des Unternehmers und Haribo-Gründers Johann Riegel. Hans Riegel starb 2013 in Bonn.