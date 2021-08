Der Leiter der Schule, Volker Kramer, ist bescheiden. "Ich vermute, wir haben den richtigen Mix zustande bekommen. Wir trainieren am Vormittag unter professioneller Anleitung. Am Nachmittag sind wir in der Region unterwegs. Wir waren in der Grube Tannenberg unter Tage, wir gehen schwimmen, wir waren bei Wurzel-Rudis Erlebniswelt. Am Abend trainieren wir noch einmal mit den Betreuern." Dieser Mix über den Tag verteilt bringe Ferienfreude. Das sei möglicherweise das Konzept, das gepasst habe.