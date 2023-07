Grundwasser verseucht Illegale Mülldeponie neben Kleingartenanlage in Auerbach

Gemüse, Erdbeeren, Obststräucher – überall wächst und gedeiht es derzeit in den knapp 60 Kleingärten der Anlage "Am Katzenstein" in Auerbach. Natürlich muss dafür auch fleißig gegossen werden – dabei haben viele Pächter seit Langem allerdings ein mulmiges Gefühl, sagt Vereinschef Danilo Lenhardt. "Das Gießwasser entnehmen wir aus unterirdischen Quellen und Sammelbecken – da sieht man schon das eine oder andere Mal einen Ölfilm auf dem Wasser. Das wirft schon Fragezeichen auf: Ist das Wasser gut? Können wir es benutzen?"