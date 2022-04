Plauen gedenkt am Sonntag der Zerstörung im zweiten Weltkrieg. Am 10. April 1945, nur wenige Tage vor Ende der Kämpfe, wurde die größte Stadt des Vogtlandes bei einem Luftangriff britischer und amerikanischer Bomber zu großen Teilen in Schutt und Asche gelegt. Mit mehreren Veranstaltungen erinnert die Spitzenstadt auch in diesem Jahr daran.

Der traditionelle Gedenkgottesdienst am Sonntag in der Kirche St. Johannis ist anders geplant worden, als in den letzten Jahren, sagte Plauens Oberbürgermeister Steffen Zenner MDR SACHSEN.

Der Krieg in der Ukraine mache die Geschehnisse von 1945 aktueller denn je: "Wir sehen das Leid und das Elend in der Ukraine. Wir in Plauen wissen sehr, sehr genau, was es bedeutet. Es war so viel menschliches Leid, so viel Flucht, so viel Verzweiflung." Das gleiche Schicksal widerfahre jetzt den Menschen in der Ukraine, so Zenner weiter. Bei der Bombardierung der Stadt Plauen kamen mindestens 2.300 Menschen ums Leben. Etwa 75 Prozent der Stadt wurde zerstört. Bildrechte: Vogtlandmuseum

Das Gedenken an die eigene Stadtgeschichte verbindet der Oberbürgermeister deshalb auch mit einer Botschaft an die ukrainischen Flüchtlinge. "Wir denken schon, dass wir damit zeigen können, dass wir bereit sind, Ihnen Unterstützung zu geben, dass wir wissen, welches Leid sie gerade erfahren und dass wir gemeinsam beim Aufbau in der Ukraine mithelfen wollen."

Besucher im Luftschutzmuseum sind betroffen

Nur wenige Gehminuten von der Kirche St. Johannis entfernt, befindet sich das Luftschutzmuseum Meyerhof. Dort, wo auch am 10. April 1945 hunderte Menschen Schutz vor den Bomben gesucht hatten, bekommen viele Besucher aktuell eine ganz andere Sicht auf das, was in der Ukraine passiert, sagt Gert Müller vom Vogtländischen Bergkappenverein, der das Museum betreibt.

"Die Besucher kommen schon mit diesem Gefühl: Wir schauen uns das unter dem Aspekt des heutigen Krieges an. Ich ziehe bei den Führungen schon Parallelen von damals zu heute." Das schockiere die Menschen und mache sie betroffen. "Sie sind, wenn sie hier im Bunker sind, betroffen, von dem, was 1944 und 1945 passiert ist. Und von dem, was heute passiert."

Neue Gedenkstätte im Bunker

Am Sonntag wird im Museum die neue Gedenkstätte "Versöhnung leben" eingeweiht. Das Projekt hat Gert Müller aufgrund vieler persönlicher Begegnungen auf den Weg gebracht hat. Nun bekomme es eine völlig neue Bedeutung. "Ich habe viele hundert Zeitzeugen erlebt. Am Ende sagten sie immer: 'Zeigt das, rüttelt die Leute wach, regt sie zum Nachdenken an. Niemals wieder Krieg'". Das Areal der Schlossterrassen, an dessen Fuß sich das Luftschutzmuseum befindet, wurde in den vergangenen Jahren umgestaltet und saniert. Bildrechte: Bernd Schädlich

Am Ende sagten sie immer: "Zeigt das, rüttelt die Leute wach, regt sie zum Nachdenken an. Niemals wieder Krieg". Gert Müller Vorsitzender des Vogtländischen Bergknappenvereins



Dieses Signal will die Stadt Plauen am Sonntag aussenden, wenn die Stadt nicht nur ihrer eigenen Geschichte gedenkt, sondern auch an die Menschen in der Ukraine.