Aufgrund der Vogelgrippe sind auch in Deutschland die Eierpreise gestiegen. Die Deutsche Eier-Union berichtete vor wenigen Wochen von einem Allzeit-Preishoch und von einer Nachfrage, die das Angebot bei weitem übersteigt. Laut dem Sächsischen Landesamt für Landwirtschaft lag der Erzeugerpreis in Wester-Ems-Packstellen für weiße Eier der Gewichtsklasse L im Februar bei 17,96 Euro für 100 Stück, fast drei Euro mehr als im Vormonat. Wegen der Geflügelpest sind in den USA die Eierpreise bereits auf ein Rekordhoch gestiegen.