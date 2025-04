In einem Einkaufszentrum in Plauen im Vogtland haben Unbekannte in der Nacht zum Sonnabend einen Geldautomaten gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, schlugen die Täter gegen 3 Uhr zunächst eine Scheibe ein, bevor sie den Automaten zur Explosion brachten und vollständig zerstörten.