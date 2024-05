Dazu kommt ein sogenannter Vibro-Truck zum Einsatz, ein 25 Tonnen schwerer Lkw, der an seiner Unterseite eine riesige Rüttelplatte auf den Boden gelassen hat. "Wir machen genau das gleiche, was der Arzt beim Ultraschall macht", erklärt Stefan Buske, Professor für angewandte Geophysik an der Bergakademie Freiberg. "Wir senden Wellen aus und das macht der Arzt in den Körper, wir machen es in den Untergrund. Dort wird er (der Ultraschall, Anm. d. Red.) reflektiert, kommt wieder nach oben und dann messen wir diese Wellen und bauen daraus ein Bild, wie es im Erdinneren aussieht."