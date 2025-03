Es solle jeder von jedem profitieren, letztendlich aber die Patienten. Wichtiger Mosaikstein sei dabei vor allem das Medizinische Versorgungszentrum, betont Eigentümer Kilian Lange. Aktuell praktizieren hier drei Fachärzte, zeitnah sollen es fünf bis sechs werden. Er werde "ständig auf Radiologie und auf ambulante OPs angesprochen - es sind noch kleine i-Punkte, die fehlen - und an weiteren Fachrichtungen arbeiten wir mit Hochdruck".

Viele ehemalige Mitarbeiter des Krankenhauses kehren zurück – so wie Jens Hartenstein und sein Team der früheren Sterilisationsabteilung. Als nun eigenständiger Dienstleister hat die Abteilung kürzlich ihren Betrieb wieder aufgenommen. Zur Freude von Jens Hartenstein. "Es ist ein Stück Heimat geworden über die Jahre. Die Hälfte des alten Teams hat sich jetzt wieder zusammengefunden. Wir waren immer ein gutes Kollektiv und auch die Rahmenbedingungen haben eigentlich gestimmt." So sei es möglich gewesen, dass sie ab dem 1. März mit der Produktion beginnen konnten.

Die positive Entwicklung des Krankenhausstandortes freut auch Reichenbachs Oberbürgermeister Henry Ruß (Die Linke): "Das Krankenhaus, das ist nach wie vor ein Schmerz. Der wird auch nicht so schnell vergehen, dass das zugemacht worden ist. Aber wenn in dem Krankenhaus wieder Leben herrscht, Menschen wohnen, dort Licht brennt, dann ist da etwas, wo ich sage, wenn sich das so weiterentwickelt, dann kann man ja nur zufrieden sein."