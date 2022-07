In Plauen gibt es etwa 40 Patenschaften für Bäume, die sonst durch die Trockenheit Schaden nehmen würden.

In Plauen setzt man schon seit drei Jahren auf Gießpatenschaften . Knapp 40 Bäume und mehrere Blumenkübel in der Innenstadt werden von Anwohnern gepflegt. Die aktuelle Trockenheit setze vielen Gewächsen mächtig zu, sagt Ulf Merkel vom Sachbereich Kommunales Grün. "Die Pflanzungen, die erfolgt sind, sind ja für den Normalzustand gepflanzt worden." Bei immer längerer Hitze und Trockenperioden hätten gerade die Straßenbäume zuerst Probleme.

Als Mieter in einem Mehrfamilienhaus nutzen auch sie Leitungswasser zum Gießen. Studentin Lara weiß, dass dies in der aktuellen Situation nicht die Ideallösung ist. "Wir gießen aller zwei Tage die Bäume. Was vielleicht eine Idee sein könnte, dass man Regenwasser sammelt und das das damit kombiniert." Soweit seien sie leider noch nicht gekommen. "Ich glaube, das wäre auf jeden Fall ein bisschen besser", sagt Lara.