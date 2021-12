Sie sind die große Leidenschaft von Johnny Geipel. Der 14-jährige Vogtländer schwärmt für Glocken. Fast 50 Videos von Kirchenglocken hat er in seiner Heimatregion schon aufgenommen und auf seinem eigenen Internetkanal veröffentlicht.

Es ist schade, es gibt so viele Glocken hier und nicht eine wurde im Turm aufgenommen. Und das wollte ich ändern mit meinem Kanal.

Und so ist Johnny auch am Freitag dabei gewesen, als die St. Jakobi-Kirche in Oelsnitz ihr Geläut zurückbekommen hat. Zwei der alten Eisenhartguss-Glocken mussten durch neue, kleinere ersetzt werden. Sie waren für den Glockenturm auf Dauer zu schwer geworden.