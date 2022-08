Auf einer kleinen Anhöhe, nur einen Steinwurf von der Autobahn 72 entfernt befindet sich der Turm der ehemaligen Führungsstelle Heinersgrün. Die Außenfassade ist schon komplett saniert und präsentiert sich in tristem Grau jener Zeit. "Es ist versucht worden, so nahe wie möglich an die Betonfarbe, die damals sichtbar war, heranzukommen", erklärt Tilo Gruschwitz, Leiter des Bereichs Hochbau im Landratsamt. Die Zeitreise geht im Inneren weiter – vier Mini-Räume und eine steile Treppe befinden sich im Erdgeschoss. Die Wände sind teilweise mit Farbe beschmiert.