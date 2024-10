Für die einen ist der 31. Oktober Reformationstag, für die anderen Halloween. In Adorf haben sich die Menschen schon am Mittwochabend in Stimmung gebracht - beim Kürbisleuchten. Doch obwohl Kürbisse auch zu Halloween eine Rolle spielen, wollen die Vogtländer mit dem Gruselfest nichts zu tun haben. "Wir wollen einfach ein fröhliches, lustiges Fest feiern - ohne gruselige Monster", sagt Nicole Schmidt vom Verein Kürbismädels Adorf.