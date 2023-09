Robin Jacob sitzt vor zwei großen Computermonitoren – die sind für den 35-jährigen Tischlermeister in seiner Werkstatt genauso wichtig wie Kreissäge, Hobelmaschine oder Abrichte. "Da werden Berufskollegen über mich schimpfen. Ich versuche, alles was möglich ist, mit Maschinen zu machen. Damit will ich mich abheben von anderen, weil es für mich effektiver ist. Ich plane meine Dinge am Computer in 3D, weil ich mir das so am besten vorstellen kann. Dadurch kann alles von Maschinen hergestellt werden."