Wer selbst hoch hinaus will, kann in Alberts Hochradfahrschule in Lengenfeld das Fahren lernen. In Deutschland gibt es nur noch eine weitere Schule – am Niederrhein in Mönchengladbach. Fahrschülerin Diana Berghöfer bestätigt: "Das Aufsteigen ist schwierig. Aber wenn man oben sitzt, ist es schön".