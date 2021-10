Es ist für die meisten ein Albtraum, wenn Starkregen plötzlich ein Bächlein in einen reißenden Strom verwandelt – so wie am 13. Juli im vogtländischen Oelsnitz. "Es kam schlagartig, so ein Hochwasser habe ich noch nicht erlebt", erzählten Betroffene damals. "Das Wasser stand 1,50 Meter hoch. Da kann man nur noch ausreißen."