Ganz wichtig bei der Arbeit: Sicherheit geht vor Schnelligkeit. "Wir bewegen uns in der Höhe, arbeiten immer im absturzgefährdeten Bereich", sagt Hertel. "Die Sicherheit der eigenen Person steht an erster Stelle, dann die Sicherheit der anderen Personen."

"Es ist einfach eine sehr spezielle Tätigkeit im Bereich der Berufsfeuerwehr. Wo man auch bisschen Kopfarbeit hat bei der Geschichte, man hat Verantwortung", sagen sie. "Generell das Arbeiten in der Seilschaft macht viel Spaß und es ist schon was Besonderes, dort dabei zu sein."

In diesem Jahr habe es schon drei, vier Alarmierungen gegeben. "Zum Beispiel die Rettung am Skilift und in Plauen ein Brand in einer Industrieanlage", so Heinritz. Da habe das Team Sicherungen an einem Dach vorgenommen.