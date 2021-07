In einem Haus einer allein lebenden Frau in Eichigt im Vogtland sind 15 völlig verwahrloste Hunde sowie sieben bereits tote Tiere gefunden worden. Wie Christian Schünemann, Sprecher der Polizeidirektion Zwickau, mitteilte, war man zunächst zu einem Rettungseinsatz in das Dorf nahe der tschechischen Grenze gerufen worden. Anwohner hatten eine hilflose Person gemeldet.