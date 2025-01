Das Vogtland hat am Wochenende eine Wintersport-Premiere erlebt. Auf der Piste in der Skiwelt in Schöneck waren am Sonnabend keine Skifahrer oder Snowboarder unterwegs, sondern PS-starke Autos, die den Hang auf vier Rädern hinauf donnerten. Beim "Ice King Battle" - so der Name des Spektakels - traten 25 Fahrer an. Das Ziel: Mit Autos mit weit über 1.000 PS eine schwarze Skipiste bezwingen.