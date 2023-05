Ein betrunkener Igel ist in der Wildtierstation im vogtländischen Bad Elster aufgepäppelt worden. Nach einer dreitägigen Ausnüchterungskur ist das Tier am Donnerstag wieder ausgewildert worden. "Offenbar hat das Igelmännchen nach dem Winterschlaf gleich mal ordentlich Party machen wollen", kommentierte die Betreiberin der Wildtierstation, Corinna Heinrich, den außergewöhnlichen Fall.

Das Tier hatte den Angaben zufolge in einem Garten verschütteten Eierlikör genascht und war daraufhin in eine Art Delirium gefallen. Nach einer Kochsalzinfusion und jeder Menge Schlaf habe der Igel den Rausch nun komplett auskuriert. Auch das Fressen schmecke ihm wieder, so Heinrich. Deshalb dürfe der Igel jetzt in sein Revier nach Oelsnitz zurück und sich nüchtern auf Partnerinnensuche begeben. Zuerst hatte die Freie Presse berichtet.