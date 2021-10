Nach mehr als 210.600 Corona-Schutzimpfungen ist am Donnerstagabend das Impfzentrum Eich im Vogtland geschlossen worden. Zuletzt wurden pro Tag 300 bis 400 Impfdosen verabreicht, vor allem Drittimpfungen für ältere Vogtländer. Leiter Andy Feig sagte im Rückblick auf das vergangene dreiviertel Jahr, dass im Team jeder wusste, was zu tun war. In die Freude, dass nun Zentrum seine Arbeit einstellen kann, mischte sich für manche der insgesamt 300 Mittarbeitenden auch Traurigkeit, dass die Arbeit am Standort beendet ist.