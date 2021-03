Unbekannte haben die vogtländischen Impfzentren in Plauen und Eich beschmiert. Unter anderem wurde auf Container der Schriftzug "Giftlager" gesprüht. Ferner wurden Aufkleber angebracht, auf denen steht: "Impfen reduziert die Weltbevölkerung und hilft beim Klimaschutz!!! gez. Der dt. Gesundheitsminister & Die dt. Umweltministerin". Vom DRK aus dem Impfzentrum hieß es am Montag, es sei Anzeige bei der Polizei erstattet worden. Der Maler zum Überstreichen der Schriftzüge sei bestellt und die Aufkleber seien bereits entfernt worden. Auf den Betrieb des Impfzentrums hat der Vandalismus den Angaben zufolge keine Auswirkungen.



Bereits Anfang des Jahres waren Hinweisschilder, die den Weg zum Impfzentrum in Eich weisen, beschmiert worden. Damals hatten Unbekannte aus Impfzentrum mit gelber Farbe "Giftzentrum" gemacht.