Inklusion Rodewisch: Kaffeeduft im alten Buswartehäuschen

Der Flachbau am Postplatz in Rodewisch hat schon viele Nutzungen erlebt: einst als Buswartehaus gebaut, zogen nach der Wende verschiedene Geschäfte und Vereine ein und wieder aus. Jetzt umweht das alte Gemäuer ein ganz besonderer Duft. Eine Kaffeerösterei erwartet hier seit einigen Tagen ihre Gäste. Das Besondere an dem Projekt: Es steht im Zeichen der Inklusion.