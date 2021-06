Im einstigen bundesweiten Corona-Hotspot Vogtlandkreis sinkt die Wocheninzidenz weiter in Richtung Null. Das Robert Koch-Institut (RKI) hat am Sonntagmorgen den Wert pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen mit 1,8 ausgewiesen. Am Vortag lag die Inzidenz noch bei 2,1. Damit ist der Landkreis die sächsische Region mit der niedrigsten Ansteckungsquote.