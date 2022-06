Die ehemalige Hempelsche Fabrik in Plauen schien den Veranstaltern der ideale Ort für das Gipfeltreffen der rund 200 Fachleute, um über die Perspektiven als ein weltweit führender IT-Standort zu reden. Damals wurde hier die industrielle Revolution in der Textilfertigung eingeleitet. Jetzt soll die digitale Revolution vorangetrieben werden. So zog sich das Motto "Von Schornsteinen zu Leuchttürmen" wie ein roter Faden durch verschiedene Vorträge und Workshops. Themen waren etwa Robotik im Unterricht, Künstliche Intelligenz, die Transformation der Arbeitskultur und sogenannte Smart Cloud Technologie in der Industrie.