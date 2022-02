125 Starter nahmen damals die 50 Kilometer Strecke von Mühlleithen nach Johanngeorgenstadt und zurück in Angriff. Daraus entwickelte sich eine jährliche Tradition, die immer mehr Sportler in ihren Bann zog. "Es ist jedes Jahr danach ein Kammlauf organisiert worden, der immer größer wurde", erzählt Hille. "Wir hatten in den Jahren 1983 bis 87 um die 1.500 Läufer. Das war dann schon eine enorme Anzahl."