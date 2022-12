Geldsegen Deutsche Fernsehlotterie spendet rund 80.000 Euro an Verein in Plauen

Seit 1956 unterstützt die "Deutsche Fernsehlotterie" soziales Engagement. In diesem Jahr wurden rund 34 Millionen Euro an rund 230 soziale Projekte in Deutschland ausgeschüttet. Auch der Karo e.V. aus Plauen hat einen großen Scheck erhalten.