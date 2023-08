Größtes Problem der Katzenhilfe: Es gibt derzeit zu wenige Interessenten, die einer geretteten Katze ein neues Zuhause schenken möchten. Daher gerät der kleine Verein finanziell immer mehr an seine Grenzen. Schließlich müssen fast alle Kosten über Spenden abgedeckt werden - Miete, Strom, Wasser, Heizöl plus Katzenfutter und Tierarztrechnungen bringen den Verein nicht selten an seine Grenzen. Aufgeben sei für die insgesamt zwölf ehrenamtlichen Helfer dennoch keine Option, sagt Vereinschefin Antje Haubold.