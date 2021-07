Das seit Jahren sanierungsbedürftige Rittergut in Bösenbrunn im Vogtland bekommt finanzielle Unterstützung und will sich als Museum für Katzenkunst weiter etablieren. Insgesamt 600.000 Euro Fördergelder fließen in das denkmalgeschützte Haus, in dem die umfangreichste deutsche Sammlung von Katzenkunst schlummere, sagte der Vorsitzende des Fördervereins Christian Klemet. "Die Sicherung des Gebäudes war ein wesentlicher Schritt, um es weiter nutzen zu können."