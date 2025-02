Nach dem gewaltsamen Tod zweier Kinder in Neumark im Vogtland hat die Polizei am Mittwoch ihre Identität bestätigt . Es handle sich um die Tochter und den Sohn des 55-jährigen Mannes, der ebenfalls tot aufgefunden wurde. Der Mann soll nach ersten Erkenntnissen erst die beiden kleinen Kinder und dann sich selbst getötet haben. Die drei Leichen würden nun obduziert.

Polizisten hatten die Leichen am Dienstagmorgen nach einem Zeugenhinweis entdeckt. Die toten Kinder wurden demnach in dem Wohnhaus, die Leiche des Vaters auf dem Grundstück gefunden. Zu möglichen Hintergründen der Tat will sich die Polizei mit Rücksicht auf die Angehörigen nicht äußern. Gleiches gilt für Details zur möglichen Todesursache.



Laut Polizei ist nach derzeitigem Ermittlungsstand keine Waffe zum Einsatz gekommen. Die Mutter der Kinder sei nicht vor Ort gewesen und habe vom Tod ihrer Kinder durch die Polizei erfahren, hieß es. In den nächsten Tagen sind weitere Ermittlungsarbeiten am Tatort geplant.